Более 20 спортплощадок нового формата откроют в Москве

В Москве продолжают создавать круглогодичные спортплощадки нового формата. В этом году планируют открыть еще 23 таких объекта. Один из них уже работает в районе Солнцево на улице 50 лет Октября.

Зимой на площадке можно кататься на коньках, а летом играть в футбол или баскетбол. Переоборудование занимает всего пять дней. На территории есть пункт проката, раздевалки, кафе и медпункт.

