Новости

16 февраля, 08:00

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Российская фигуристка Петросян выступит в короткой программе под попурри Майкла Джексона

"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

"Москва – столица спорта": фестиваль хоккея прошел в "Лужниках"

В Москве проходит фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова"

Сергей Собянин: 23 новые круглогодичные спортплощадки появятся в Москве

Более 20 спортплощадок нового формата откроют в Москве

Собянин: круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

Искусственный интеллект создал видео, в котором президент США Дональд Трамп представлен в роли лидера американской сборной по хоккею. Ролик смонтирован под музыку из фильма "Рокки".

Между тем болельщики нашли выход из ситуации, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) запретил публиковать хайлайты хоккейных матчей. Например, поклонница канадской сборной показала в соцсетях яркие события игры с Чехией на настольном хоккее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортполитикатехнологиивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

