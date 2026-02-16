Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Искусственный интеллект создал видео, в котором президент США Дональд Трамп представлен в роли лидера американской сборной по хоккею. Ролик смонтирован под музыку из фильма "Рокки".

Между тем болельщики нашли выход из ситуации, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) запретил публиковать хайлайты хоккейных матчей. Например, поклонница канадской сборной показала в соцсетях яркие события игры с Чехией на настольном хоккее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.