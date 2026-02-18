Фанаты назвали Петросян королевой после короткой программы на Олимпиаде

В ночь на 18 февраля российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде в Милане и Кортина-д Ампеццо. При этом номер под музыку Майкла Джексона настолько впечатлил болельщиков, что в Сети ее назвали королевой. Что так сильно зацепило фанатов и какие шансы у россиянки на медаль, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Устраивает яркое шоу в Милане"

Фото: РИА Новости

Россиянка Аделия Петросян – одна из главных надежд страны на Олимпиаде в Милане и Кортина-д Ампеццо. При этом на фоне скандального судейства в отношении Петра Гуменника, который в итоге стал шестым, за 18-летнюю спортсменку было несколько тревожно.

В короткой программе Петросян была заявлена под вторым номером, так как атлеты под нейтральным флагом без международного рейтинга выступают в первых рядах. В какой-то степени, это влияет на оценки, так как в такой ситуации судьи, обычно, "придерживают" баллы.

Так или иначе, Петросян блестяще откатала короткую программу под хиты Майкла Джексона в костюме, навеянном стилем великого музыканта. Яркий динамичный номер, в котором нашлось место даже "лунной походке" на коньках, технически был исполнен на очень высоком уровне. Зал буквально взорвался, причем на трибунах было очень много персональных поклонников Аделии. Встречались и болельщики в кокошниках, и группы с транспарантами, и фанаты в кофтах с надписью СССР. Но шум создавали не только они, но и весь зал.

Правда, по данным СМИ, персонал арены "Униполь Форум" всячески препятствовал демонстрации плакатов на русском языке и с изображением флага нашей страны. Ситуация неприятная, но главное, что эти моменты никак не помешали показать Аделии свой уровень. В сумме россиянка набрала за короткую программу 72,89 балла, продемонстрировав двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип плюс тройной тулуп.

Аделия долгое время лидировала, однако все же подвинулась на пятое место. Это дает ей право выступить в сильнейшей разминке, которая выйдет на лед в произвольной программе последней. Промежуточная строчка Петросян ничуть не должна смущать: олимпийский чемпион Милана в соревнованиях одиночников Михаил Шайдоров из Казахстана тоже был пятым по итогам короткой программы.

В эфире Okko Аделия призналась, что перед своим выступлением ощущала себя пугающе спокойно.

"Это был тот случай, когда я не переживала из-за проката. Я начала переживать из-за того, что не переживаю. Была настолько спокойна, что мама уже говорит: "Ты как-то поволнуйся, что ли". Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате", – отметила Петросян.

Также она рассказала о словах хореографа Даниила Глейхенгауза, который получил аккредитацию всего за пару дней до соревнований и сопровождает спортсменку в Милане. Этери Тутберидзе, в чьей группе она занимается, тоже присутствует на Играх, но как наставник грузинских спортсменов. По решению организаторов, находиться рядом с Петросян во время соревнований ей запрещено, поэтому пересекаются они только на тренировках.

"Даниил Маркович сказал, что с каждым прыжком была увереннее, хорошо и радостно получить такие положительные эмоции. Очень хорошие баллы", – подчеркнула российская спортсменка.



(таких оценок. – Прим. ред.) . Когда прокручивала свой прокат в голове, мысленно попросила в районе 72–74 баллов – вот и получила.

Аделия Петросян российская фигуристка Не могу сказать, что я ожидала. Когда прокручивала свой прокат в голове, мысленно попросила в районе 72–74 баллов – вот и получила.

Выступление Аделии моментально оценила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). В соцсетях организации было опубликовано фото Петросян с подписью: "Устраивает яркое шоу в Милане".

Но есть надежда, что настоящий звездный час россиянки наступит в произвольной программе, которая состоится 19 февраля. По словам Даниила Глейхенгауза, в планах – подниматься в турнирной таблице, причем желательно "сделать два тулупа".

"Но мы будем смотреть на ее состояние, как он (тулуп. – Прим. ред.) будет получаться. Может, пойдем и в один. Нет такого, что из-за того, что "надо", мы будем заниматься сумасшествием. Будет два тулупа – пойдем в два тулупа, не будет – пойдем в один", – приоткрыл карты специалист в эфире Okko.

Причем, судя по всему, речь о четверных прыжках, которые в короткой программе показывать запрещено. Поэтому, если спортсменку не подведет здоровье, наверняка зрители и судьи увидят весь ее технический арсенал.

Лидером же после короткой программы у девушек стала 17-летняя представительница Японии Ами Накаи с результатом в 78,71 балла. Второе место тоже у спортсменки из этой страны, призера Олимпийских игр, 25-летней Каори Сакамото, у которой 77,23 балла. Замыкает тройку 20-летняя олимпийская чемпионка Милана в командных соревнованиях, американка Алиса Лью, – 76,59 балла.

"Можно было и выше ставить"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

После короткой программы Аделия Петросян моментально стала звездой в Сети. В комментариях фанаты называют ее не иначе, как королевой.

"Я могла бы наблюдать за ней часами", "Она – лучшая"; "Настоящее фигурное катание снова на олимпийском льду. Аделия идеальна", "Она была великолепна. Мне нравится ее энергия", "Она заслуживает все аплодисменты мира", "На стадионе было больше людей, чем обычно, и все кричали ей и аплодировали. России нужно вернуться, без нее этого вида спорта не будет", "Королева! Вперед, Аделия!", "Абсолютно чистая техника, высокая скорость и отличный внешний вид. Ее энергетика была ощутима везде", "Лед ожил, когда она наступила на него. Продолжай сиять и парить", – поделились эмоциями болельщики.

Корежило в Сети, пожалуй, только пользователей из Украины, которые упорно продолжают смешивать спорт и политику. При этом их возгласы в комментариях терялись в многочисленных сообщениях в поддержку Петросян. Более того, фанаты заранее требуют позвать ее, а также Петра Гуменника на показательные выступления, которые состоятся 21 февраля. При этом уже официально известно, что россиянин должен принять в них участие.

Российский мир фигурного катания тоже высоко оценил выступление Аделии Петросян в Милане. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости назвала ее перфоманс прекрасным.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР Лучше проката и не бывает. Все, что у нее было в программе заложено, она все сделала.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков признался в разговоре с "Матч ТВ", что во время проката Петросян потерял немало нервных клеток.

"Шикарные впечатления, умничка! С таким настроем нужно и на "произволку" выходить, Аделя была заряжена, катала в свое удовольствие. И еще, принесите мне валерьянки", – сказал Железняков.

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин в комментарии "Спорт-Экспрессу" подчеркнул, что российская фигуристка "отлично справилась с задачей". А трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила изданию, что очень рада ее промежуточному успеху.

"Это то, чего от нее все ждали. Замечательно, если она справилась. Подготовка к произвольной? У Аделии есть тренеры, она сама все знает. И она понимает, зачем приехала, чего хочет и на что готова", – сказала Роднина.

В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с ТАСС назвал прокат Аделии "очень хорошим и уверенным".

"Но все будет решать произвольная (программа. – Прим. ред.), а платформа для рывка создана исполнением ее короткой", – сказал прославленный спортсмен.

А вот заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с "РБК Спорт" все же слегка прошелся по судьям. По его мнению, выступление Петросян было "очень хорошим и чистейшим", а арбитры могли бы поставить и побольше.





Александр Жулин заслуженный тренер России У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, и занижают оценки.

При этом Жулин отметил, что если Петросян попадет в сильнейшую разминку, то это "огромные шансы на тройку". Как мы теперь знаем, Аделия оказалась именно в ней. Будем держать кулаки всей страной 19 февраля.

