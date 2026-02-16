Форма поиска по сайту

16 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: улицы Воронежа затопило из-за оттепели

Жители дома на Спартаковской улице вызвали МЧС из-за затопления квартир

Более 30 автомобилей повреждены после падения ледяных глыб на Фрунзенской набережной

Уголовное дело завели после пожара в хостеле в 1-м Магистральном тупике

Квартиры затопило в доме на Спартаковской улице из-за несвоевременной уборки снега

Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара в 1-м Магистральном тупике

Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Норильске

В Москве задержали подростка и его мать после того, как он прокатился на крыше автобуса

Мужчина устроил серию нападений на торговый центр на улице Менжинского

Люди спрыгнули с 4-го этажа горящего хостела на севере Москвы, чтобы спастись

На улицах Воронежа из-за оттепели произошел потоп. Температура в городе составила плюс 3 градуса, и снег начал резко таять. Движение оказалось практически парализовано. Часть автомобилей застряла в огромных лужах, а люди не могут выехать из своих ЖК. В некоторые районы, по словам жителей, отказывается заезжать общественный транспорт. Из-за этого многие не смогли попасть на работу или на занятия. При этом к 17 февраля похолодает до минус 10 градусов.

В Новосибирске полицейские задержали местного жителя, который взял женщину в заложницы. Сотрудников патрульно-постовой службы вызвал его сосед, заявив, что тот пьян. Когда полицейские прибыли на место, оказалось, что нетрезвый мужчина закрылся в квартире с женщиной. На место направили дополнительные силы ОВД и Росгвардии. Они проникли в квартиру на втором этаже через окно. Злоумышленника задержали. По данным МВД, он избил сожительницу и пытался поджечь квартиру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

