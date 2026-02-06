Новости регионов: глыбы снега рухнули на ребенка с крыши многоэтажки в Кирове

Глыбы снега рухнули на ребенка с крыши многоэтажки в Кирове. Девочка вышла из подъезда, когда на голову ей посыпались огромные ледяные куски. Удар был такой силы, что школьница упала на тротуар. Сейчас она находится в больнице. Коммунальщиков ждет проверка. Возбуждено уголовное дело.



17 рыбаков эвакуировали спасатели с оторвавшейся льдины на водохранилище в Адыгее. Когда к ним пришли на помощь, они находились примерно в 100 метрах от берега. В операции спасения участвовали инспекторы МЧС и местные жители. Они добрались до рыбаков на судне на воздушной подушке и надувных лодках. Всех благополучно доставили на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.