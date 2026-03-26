"Новости дня": манул Тимофей из Московского зоопарка начал подготовку к лету

Манул Тимофей, любимец публики и символ Московского зоопарка, уже начал подготовку к лету. В сезон холодов он набирает вес, а теперь начинает постепенно сбрасывать зимние килограммы.

Сейчас у него один разгрузочный день в неделю, а порции корма из грызунов и перепелок уменьшены, но остаются достаточными для комфорта кота. На данный момент манул весит больше 5 килограммов, а в середине зимы он был на 1 килограмм больше.

