26 марта, 01:00
"Новости дня": манул Тимофей из Московского зоопарка начал подготовку к лету
Манул Тимофей, любимец публики и символ Московского зоопарка, уже начал подготовку к лету. В сезон холодов он набирает вес, а теперь начинает постепенно сбрасывать зимние килограммы.
Сейчас у него один разгрузочный день в неделю, а порции корма из грызунов и перепелок уменьшены, но остаются достаточными для комфорта кота. На данный момент манул весит больше 5 килограммов, а в середине зимы он был на 1 килограмм больше.
