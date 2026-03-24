"Новости дня": новые услуги для владельцев домашних животных стали доступны на mos.ru

В сервисе "Запись на прием к ветеринарному врачу" на портале mos.ru добавили новые услуги для владельцев домашних животных. Теперь там можно записать питомца к грумеру, оформить выездное ветеринарное сопровождение, вызвать доктора на дом, если понадобилась экстренная помощь хирурга или стоматолога.

Кроме того, расширился список специалистов узкого профиля. Владельцы экзотических животных – рептилий, грызунов или птиц – теперь легко найдут нужного ветврача: герпетолога, ратолога или орнитолога.

