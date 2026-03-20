Столичным грибникам рекомендовали перечитать Красную книгу перед сезоном

Столичным грибникам рекомендуют перед новым сезоном перечитать Красную книгу Московской области. Власти Подмосковья ввели штрафы за незаконный сбор, добычу и продажу грибов, занесенных в этот документ.

Под защиту подпали такие виды, как трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб и другие. За первое нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если нарушение повторится в течение года, штраф составит 5 тысяч рублей.

