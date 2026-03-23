Дикий кабан напал на собаку в городском округе Домодедово

В городском округе Домодедово дикий кабан напал на собаку. Инцидент произошел в лесной зоне, где с питомцем гуляла хозяйка. Кабаниха была с детенышами и подрала клыками бок собаке.

Ветеринарный врач Юлия Романова сообщила, что у собаки диагностировали обширную травму кожи и мягких тканей с множественными ушибами и гематомами. На приеме провели хирургическое лечение раны и установку дренажа. Благодаря своевременной вакцинации животное защищено от бешенства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.