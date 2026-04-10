День космонавтики предложили сделать нерабочим днем в России

В России предложили сделать День космонавтики официальным выходным днем. Депутаты предлагают не увеличивать общее число выходных, а перенести один день новогодних каникул с 8 января на 12 апреля.

По их мнению, День космонавтики остается недооцененным праздником. Кроме того, социологические опросы показывают, что почти половина россиян поддерживает идею сделать эту дату нерабочей.

