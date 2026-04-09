Биотехнолог Тарасова: черника и капуста окрасят яйца в трендовые цвета

С помощью отвара черники можно получить нежно-лавандовый цвет яиц, а краснокочанная капуста даст голубой оттенок, рассказала Life.ru биотехнолог, доцент кафедры РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова.

Ранее в социальных сетях начал набирать популярность тренд на "космическое" окрашивание яиц, поскольку 65-летняя годовщина первого полета человека в космос и Пасха в этом году празднуются в один день.

Эксперт заметила, что фиолетовые и лиловые оттенки ассоциируются с космическим пространством, зеленые, синие, красные – туманности, звезды могут быть красными, оранжевыми, желтыми, белыми и голубыми. Планеты отражают свет, поэтому человеческий взгляд их воспринимает в разных цветах: Марс – красный, Юпитер – полосатый и коричнево-белый, Нептун синего цвета и так далее.

Тарасова рассказала, что, кроме черники и капусты, шишки ольхи могут окрасить яйца в коричнево-бордовый цвет, более светлый тон даст классическая луковая шелуха, а чай каркаде – фиолетовый. Если яйцо при окрашивании обмотать нитками, то получается узор в виде полета кометы.

Биотехнолог порекомендовала для регулирования яркости оттенков создать кислую или щелочную среду. Уксус и лимонный сок помогут сделать цвет более ярким, а сода, наоборот, затемнит цвет.

В то же время диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru порекомендовала не есть больше 2–3 яиц в день. Она пояснила, что на белки ограничений нет, но желтки содержат много холестерина.

Ранее викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) заявил о необходимости свести к минимуму изображения религиозных символов на этикетках к Пасхе. По его словам, верующему человеку неприятно выбрасывать обертку с иконой или крестом. Викарий предложил использовать узоры и красные цвета.

В свою очередь, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин считает, что при украшении пасхальных блюд важно соблюдать чувство меры.