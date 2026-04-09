В Госдуме предложили разрешить удаленную работу и учебу для аллергиков

Депутаты Госдумы предложили ввести возможность удаленной работы и обучения для граждан, страдающих сезонной аллергией на пыльцу. Соответствующее предложение уже направлено в Минтруд.

Согласно инициативе, для перехода на дистанционный формат потребуется справка от врача. Авторы считают, что работодатели должны будут переводить сотрудников на удаленку, если это позволяет характер работы. Аналогичный подход предлагается распространить на школы, колледжи и вузы.

