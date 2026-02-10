Форма поиска по сайту

10 февраля, 19:19

Общество
Юрист Конышев счел невозможным появление в РФ сервиса с информацией о бывших

Система рекомендаций: чем опасны "отзывы" об экс-возлюбленных в Сети

В Китае завирусился способ онлайн-знакомств "по рекомендациям", сообщили СМИ. Девушки подробно описывают бывших парней и рекомендуют их другим пользовательницам. Насколько такой способ поиска потенциального партнера можно считать удачным и применим ли он в России, разбиралась Москва 24.

Почти доска объявлений

Фото: 123RF.com/zinkevych

Молодежь в Китае начала делиться рекомендациями на бывших партнеров для новых отношений. Такой тренд возник на фоне растущего недовольства современными приложениями для знакомств, где пользователи боятся нарваться на манипуляторов, мошенников и тех, кто предоставляет ложную информацию о себе, сообщила газета South China Morning Post.

По данным СМИ, история началась с поста девушки в Сети, которая искала спутника жизни и попросила помощи у других женщин.

Может, кто‑нибудь из сестер порекомендует своего бывшего? Я правда не понимаю, почему так трудно найти нормального парня. Если я скоро не найду нормального, придется пить травяные препараты, чтобы восстановить баланс.
пользовательница Сети

Пользовательницы активно отреагировали на запрос и стали предлагать свои варианты, рекламируя экс-возлюбленных, а иногда и действующих партнеров.

"Как насчет моего нынешнего парня? Если мы расстанемся, дам знать – он на самом деле очень щедрый", – написала одна из девушек.

На этом пользовательницы не остановились: комментарии стали обретать характер анкет сайтов знакомств с подробными описаниями внешности, характера, профессии и другие деталей. 

Однако у тренда нашлись и противники: они раскритиковали потребительское отношение к людям и отметили, что "мир сошел с ума".

В России же в качестве альтернативных способов знакомства прибегали к иным вариантам. Например, ранее в Сети завирусилось видео москвички, которая раскладывала свои фотографии на машинах в торговом центре. Правда, больших надежд на такой метод девушка не питала и относилась к происходящему как к "детской шалости".

Что касается онлайн-знакомств в РФ, одна из дэйтинг-платформ провела исследование и выяснила, что на формирование интереса к партнеру в Сети решающее влияние оказывают четыре фактора: возраст, расстояние, фотографии и первые сообщения. При этом женщины могут проигнорировать начало диалога, если оно кажется им банальным.

Переходит границы?

Фото: 123RF.com/halfpoint

Практика рекомендаций на бывших партнеров является достаточно скользкой, поскольку собранная информация не является объективной, отметила в разговоре с Москвой 24 профессиональная сваха Галина Карасева.

По ее словам, идея не совсем плоха, поскольку, возможно, существует определенный процент мужчин или женщин, с которыми не стоит заводить отношения. Однако реализация задумки требует серьезного подхода, отметила эксперт.

Это должно быть жестко регламентировано. При этом сейчас, к примеру, через те же "Госуслуги" уже можно многое узнать о человеке. К примеру, есть ли у него задолженность по алиментам, а это уже не маленькая информация. Также в России есть некоторые каналы в Сети по типу "черного списка" женихов, альфонсов с сайтов знакомств.
Галина Карасева
профессиональная сваха

В целом, эксперт посоветовала искать партнера с помощью специальных приложений или обратиться в агентства, проверяющие информацию о клиентах.

В свою очередь, адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев отметил, что с правовой точки зрения специальный российский сервис, рассказывающий о бывших партнерах, существовать не может. Публикация информации о другом человеке в интернете может обернуться уголовным наказанием.

"В частности, по статье о клевете (128.1 УК РФ). Когда пары расстаются, они не всегда сохраняют хорошие отношения друг с другом, что в тексте в соцсетях или на других площадках может выразиться в качестве обид. В таком случае люди могут писать друг о друге не совсем правду", – объяснил юрист Москве 24.

Он добавил, что в таком случае наказание варьируется от штрафа до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, до обязательных работ на срок до 240 часов или лишения свободы на срок до 2 лет.

Лицо, которое прочитает о себе какую-либо ложную информацию в Сети, имеет право подать заявление на возбуждение уголовного дела. Если, конечно, там имеются ссылки на его профили в социальных сетях, фотографии и вообще любая информация, связанная с личностью.
Андрей Конышев
адвокат, юрист по уголовным делам

Еще одна статья уголовного кодекса, под которую могут попасть такие действия – нарушение неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Она подразумевает сбор и распространение информации о лицах, и наказание за эти действия. Оно варьируются от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет с утратой права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, указал эксперт.

Старкина Маргарита

обществоистории

