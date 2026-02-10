Юрист Конышев счел невозможным появление в РФ сервиса с информацией о бывших

В Китае завирусился способ онлайн-знакомств "по рекомендациям", сообщили СМИ. Девушки подробно описывают бывших парней и рекомендуют их другим пользовательницам. Насколько такой способ поиска потенциального партнера можно считать удачным и применим ли он в России, разбиралась Москва 24.

Почти доска объявлений

Молодежь в Китае начала делиться рекомендациями на бывших партнеров для новых отношений. Такой тренд возник на фоне растущего недовольства современными приложениями для знакомств, где пользователи боятся нарваться на манипуляторов, мошенников и тех, кто предоставляет ложную информацию о себе, сообщила газета South China Morning Post.

По данным СМИ, история началась с поста девушки в Сети, которая искала спутника жизни и попросила помощи у других женщин.





пользовательница Сети Может, кто‑нибудь из сестер порекомендует своего бывшего? Я правда не понимаю, почему так трудно найти нормального парня. Если я скоро не найду нормального, придется пить травяные препараты, чтобы восстановить баланс.

Пользовательницы активно отреагировали на запрос и стали предлагать свои варианты, рекламируя экс-возлюбленных, а иногда и действующих партнеров.

"Как насчет моего нынешнего парня? Если мы расстанемся, дам знать – он на самом деле очень щедрый", – написала одна из девушек.

На этом пользовательницы не остановились: комментарии стали обретать характер анкет сайтов знакомств с подробными описаниями внешности, характера, профессии и другие деталей.

Однако у тренда нашлись и противники: они раскритиковали потребительское отношение к людям и отметили, что "мир сошел с ума".

В России же в качестве альтернативных способов знакомства прибегали к иным вариантам. Например, ранее в Сети завирусилось видео москвички, которая раскладывала свои фотографии на машинах в торговом центре. Правда, больших надежд на такой метод девушка не питала и относилась к происходящему как к "детской шалости".

Что касается онлайн-знакомств в РФ, одна из дэйтинг-платформ провела исследование и выяснила, что на формирование интереса к партнеру в Сети решающее влияние оказывают четыре фактора: возраст, расстояние, фотографии и первые сообщения. При этом женщины могут проигнорировать начало диалога, если оно кажется им банальным.

Переходит границы?

Практика рекомендаций на бывших партнеров является достаточно скользкой, поскольку собранная информация не является объективной, отметила в разговоре с Москвой 24 профессиональная сваха Галина Карасева.

По ее словам, идея не совсем плоха, поскольку, возможно, существует определенный процент мужчин или женщин, с которыми не стоит заводить отношения. Однако реализация задумки требует серьезного подхода, отметила эксперт.





Галина Карасева профессиональная сваха Это должно быть жестко регламентировано. При этом сейчас, к примеру, через те же "Госуслуги" уже можно многое узнать о человеке. К примеру, есть ли у него задолженность по алиментам, а это уже не маленькая информация. Также в России есть некоторые каналы в Сети по типу "черного списка" женихов, альфонсов с сайтов знакомств.

В целом, эксперт посоветовала искать партнера с помощью специальных приложений или обратиться в агентства, проверяющие информацию о клиентах.

В свою очередь, адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев отметил, что с правовой точки зрения специальный российский сервис, рассказывающий о бывших партнерах, существовать не может. Публикация информации о другом человеке в интернете может обернуться уголовным наказанием.

"В частности, по статье о клевете (128.1 УК РФ). Когда пары расстаются, они не всегда сохраняют хорошие отношения друг с другом, что в тексте в соцсетях или на других площадках может выразиться в качестве обид. В таком случае люди могут писать друг о друге не совсем правду", – объяснил юрист Москве 24.

Он добавил, что в таком случае наказание варьируется от штрафа до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, до обязательных работ на срок до 240 часов или лишения свободы на срок до 2 лет.





Андрей Конышев адвокат, юрист по уголовным делам Лицо, которое прочитает о себе какую-либо ложную информацию в Сети, имеет право подать заявление на возбуждение уголовного дела. Если, конечно, там имеются ссылки на его профили в социальных сетях, фотографии и вообще любая информация, связанная с личностью.

Еще одна статья уголовного кодекса, под которую могут попасть такие действия – нарушение неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Она подразумевает сбор и распространение информации о лицах, и наказание за эти действия. Оно варьируются от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет с утратой права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, указал эксперт.

