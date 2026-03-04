Врач Михалева назвала привычки, которые незаметно приводят к ожирению

За последние 30 лет число взрослых с лишним весом в мире выросло с 25% до 43%, следует из статистики ВОЗ. Во Всемирный день борьбы с ожирением разбираемся, какие привычки незаметно приводят к набору веса, кто в группе риска и почему жесткие диеты только усугубляют ситуацию.

Пугающая статистика

В 1990 году избыточную массу тела в мире имели только 25% взрослых старше 18 лет, а к 2022-му этот показатель вырос до 43%, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Среди детей и подростков 5–19 лет ситуация не менее тревожная: если в 1990 году лишний вес был у 8%, то в 2022-м – уже у 20%.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила в разговоре с Москвой 24, что производители и маркетологи используют для продвижения вредных продуктов врожденные программы в организме человека.

"Например, глутамат натрия – это соль глутаминовой кислоты, которая сигнализирует мозгу, что продукт свежий и в нем много белка. Но в чипсах белка нет, зато есть глутамат, который обманывает мозг, и человек потребляет больше, закладывая жир на случай, если завтра еды не будет", – сказала она.

По словам эксперта, когда жировая ткань накапливается, клетка перестает нормально функционировать: она не может открыть "дверь" для инсулина с глюкозой. Энергия не поступает, глюкоза плавает по кровеносному руслу, травмируя сосуды. В ответ организм посылает холестерин "залатать" повреждения, в результате чего печень обрастает жиром. В итоге мозг не получает энергию и продолжает требовать высококалорийную еду.

"Параллельно страдает микробиом. Вредная пища способствует росту плохих бактерий. Чем их больше, тем активнее они посылают через блуждающий нерв сигналы мозгу о поиске калорийной еды. Человек снова идет за булками и сладостями, не кормя при этом полезные бактерии, которые регулируют метаболизм, нервную и иммунную системы", – добавила она.



По ее словам, организм заточен на внятную, понятную еду: например, овощи и фрукты (желательно органические, без пестицидов), причем разноцветные – каждый пигмент (ликопин, бета-каротин, флавоноиды, полифенолы) отвечает за свою питательную функцию.

"Стоит есть ферментированную еду: квашеную капусту, моченые яблоки, пить натуральный квас, есть кисломолочные продукты для поддержки микробиома. Также надо употреблять белок: рыба, птица, яйца, молочные продукты, растительный белок (горох, нут, фасоль). Аминокислотный состав везде разный, и все важно", – пояснила специалист.

Необходимы и жиры: омега-3 (сельдь, льняное масло), мононенасыщенные (оливковое масло extra virgin), омега-6 (подсолнечное масло в небольшом количестве). Насыщенные жиры (сливочное масло, сыры) допустимы, но умеренно. Орехи и цельнозерновые продукты обязательны: последние работают как природный дозатор – углеводы поступают медленно, по мере необходимости, подчеркнула диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук При ожирении страдают все системы: печень и сердце обрастают жиром, как следствие – сердце вынуждено качать кровь за троих и быстро изнашивается. Развиваются сердечно-сосудистые заболевания, страдают почки, возможна потеря зрения, ампутации конечностей. Нарушаются когнитивные функции: снижается критическое мышление, мозг стареет быстрее.

Помимо этого, жировая ткань выделяет гормоны, провоцирующие развитие опухолей, и вызывает хроническое воспаление, предупредил врач.

При том есть и скрытые следствия ожирения: например, нарушение репродуктивной функции. Поэтому вопрос не просто в лишнем весе, а в базовой инструкции по выживанию в новых условиях, уверена Соломатина.

"Особый риск"

В свою очередь, врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева отметила, что, главным образом, в группе риска те, у кого есть генетическая предрасположенность к ожирению.

"Если оба родителя страдают от данной патологии, риск для ребенка составляет около 70%. Если только один родитель – от 25 до 50%. Тем, кто знает о такой наследственности, нужно относиться к образу жизни особенно внимательно. Но генетика не приговор: даже при плохой наследственности здоровый образ жизни дает высокие шансы не набрать лишний вес", – подчеркнула она в беседе с Москвой 24.

Еще одна группа риска – люди, ведущие малоподвижный образ жизни. В таком случае с возрастом мышечная масса уменьшается, жировая – увеличивается. Поэтому обязательно необходимо двигаться, подчеркнула эксперт.





Оксана Михалева врач-эндокринолог, диетолог Какие привычки незаметно приводят к ожирению? Часто проблема не в компульсивном переедании, а в небольших, незаметных перекусах. Например, лишние 50–150 ккал в день – это всего половина порции сладкого напитка. Но за год набегает 2–3 килограмма лишнего жира. Незаметное переедание "от нечего делать", перекусы без реального голода – вот что реально способствует набору массы.

Еще один фактор – психогенное переедание, предупредила эксперт.

"Пища, особенно сладкая и жирная, обладает антистрессовым действием: повышается уровень серотонина и дофамина, улучшается настроение", – отметила эндокринолог.

По словам специалиста, третий незаметный фактор – алкоголь: один вечерний прием может дать до 2 000 лишних калорий.

"При этом, когда мы сидим на диете, обмен веществ часто замедляется, а прекратив ограничения в еде, он практически не восстанавливается. С каждым циклом диеты обмен веществ падает, а значит, после ее отмены можно набрать еще больше веса. Лучший способ не доводить организм до ожирения – вести здоровый образ жизни. В том числе, не просто делать 10 000 шагов (это низкоинтенсивная нагрузка), а ввести регулярные силовые тренировки", – добавила Михалева.

Можно заниматься дома с подручными средствами. Упражнения должны быть на крупные мышцы: руки, ноги. Приседания, отжимания, подтягивания – это бесплатные силовые тренировки, которые реально улучшают сжигание калорий, отметила эксперт. Плюс нужно стараться избегать высококалорийной готовой пищи, есть больше клетчатки – она быстрее дает чувство насыщения. И главное: эти привычки должны быть постоянными, а не временными, заключила Михалева.