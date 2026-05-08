Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 15:00

The Sun: Бонни Тайлер госпитализировали из-за разрыва аппендикса

Фото: ТАСС/Zuma/Sar Arxina

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Салливан. – Прим. ред.) перенесла разрыв аппендикса, из-за чего ей и сделали срочную операцию. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на друга исполнительницы, португальского бизнесмена Либерто Меалья.

Как уточнил таблоид, Тайлер является крестной матерью дочери Меальи. Предприниматель рассказал, что исполнительница почувствовала недомогание еще во время концерта в Лондоне, после чего обратилась к врачу, но обследование ничего не показало.

"Она решила отправиться в Алгарви (регион на юге Португалии, где у Тайлер есть дом – Прим. ред.), где у нее начались сильные боли в животе. Два дня спустя она сходила в частную клинику, которая срочно перевела ее в госпиталь в городе Фару, потому что у нее произошел разрыв аппендикса и ей нужна была срочная операция", – сказал Меалья.

О госпитализации певицы сообщили ее представители. Тогда утверждалось, что причиной стала перфорация желудочно-кишечного тракта. Ее удалось устранить, однако инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать, из-за чего состояние Тайлер ухудшилось. По последним данным журналистов, ее ввели в искусственную кому.

