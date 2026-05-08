"Московский патруль": столичные спасатели поздравили ветеранов с Днем Победы

Столичные спасатели нашли необычный способ, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. С помощью пожарной автолестницы они поднимались к окнам квартир, вручали подарки и цветы, а также благодарили за мужество и подаренную стране свободу.

Традиция зародилась в 2020 году, когда из‑за самоизоляции нужно было найти безопасный способ выразить признательность героям. Подробнее – в программе "Московский патруль".

