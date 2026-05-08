Митинг в честь Дня Победы прошел в электродепо "Северное"

Митинг в честь Дня Победы прошел в московском электродепо "Северное". Оттуда в 1943 году отправился на фронт бронепоезд "Московский метрополитен". Мероприятие открыл академический хор столичного метро, затем прозвучали песни военных лет.

Участники поздравили ветеранов и возложили цветы к обелиску. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что память о Победе объединяет народы. Ветеран труда метрополитена Михаил Гавричев рассказал, что на стелле выбиты 225 фамилий, а работу по сбору имен начинали с 26.

