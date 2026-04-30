В Москве запечатали "капсулы памяти" с напутствиями от ветеранов войны

В Москве началась акция "Послание Победителя. Связь поколений", в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны записывают напутствия для будущих поколений. Послания помещают в "капсулы памяти", которые откроют в 2045 году.

Церемония запечатывания капсул прошла на Соборной площади парка "Патриот". Среди обращений – слова ветерана Кирилла Семенова, который призвал беречь Родину, хранить веру и помнить подвиг дедов и прадедов.

