Загруженность вылетных магистралей Москвы вырастет в майские праздники

В Москве количество автомобилей на вылетных магистралях в сторону области вырастет на 20 тысяч в майские праздники. Интенсивное движение ожидается на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Каширском и Варшавском шоссе.

Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут. Пик загруженности наблюдается с 16:00 до 20:00. В самой столице с 1 по 3 мая машин станет меньше примерно на 500 тысяч.