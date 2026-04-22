Количество камер для выявления нарушений пользователей СИМ в столице достигло 375

За порядком на тротуарах в Москве теперь следят нейросети. Уже 375 камер ЦОДД фиксируют нарушения тех, кто передвигается на электросамокатах. Умные устройства распознают любителей кататься вдвоем, лихачей и тех, кто забывает спешиваться на пешеходном переходе.

Система считывает уникальный номер самоката и передает информацию прокатчикам, которые принимают меры к нарушителям. Максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 километров в час. Камеры устанавливают в местах концентрации ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

