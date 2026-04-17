В столице открылся новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1

В столице открыли новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1. Внутри здания есть зоны ожидания и небольшое кафе, а на платформах установлены крытые навесы и навигационные указатели.

Основное преимущество вокзала – сокращение времени в пути в три раза. На данный момент хаб объединяет МЦК, МЦД-1 и МЦД-4, станцию Филевской линии метро и наземный транспорт, ежедневно обслуживая почти 60 тысяч пассажиров. В будущем ожидается увеличение потока примерно на 40%.

