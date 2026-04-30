Режим работы госучреждений изменится на майские праздники в Москве

В майские праздники изменится режим работы госучреждений в Москве. Взрослые поликлиники будут открыты в течение всех праздников с сокращенными днями. Врачи детских поликлиник будут выезжать только на дом, а 2 и 11 мая примут пациентов в кабинетах.

Травматологические и молочно-раздаточные пункты сохранят привычное расписание. Заключить брак 1 и 9 мая не удастся, во Дворцах бракосочетания выходные, два будут работать 10 и 11 мая. Центры "Мои документы" продолжат работу, кроме 1 и 9 мая.

