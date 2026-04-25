25 апреля, 23:30
Спектакль "Дорога – длиною в век" вновь начали показывать в Уголке дедушки Дурова
В Уголке дедушки Дурова в Москве вновь показывают спектакль "Дорога – длиною в век". В постановке задействованы слон, верблюды, морской лев, кот-почтальон и барсук-часовщик.
Основной посыл спектакля заключается в воспитании доброго поколения через истории и общение с животными. Животные в театре являются личностями с индивидуальным характером и темпераментом.
