28 апреля, 08:00
Московский зоопарк показал, как панда Катюша играет в снегу
Московский зоопарк показал кадры с пандой Катюшей. Она оказалась в полном восторге от снегопада.
Звезда зоопарка не стала прятаться, а устроила активные игры. На опубликованном видео Катюша носится по вольеру, с разбегу плюхается в сугробы, валяется и перекатывается так, что снег летит во все стороны. Панда с любопытством изучает заснеженные бревна: сначала осторожно обнюхивает, а потом ловко забирается наверх, будто на горку.
