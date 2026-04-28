Московский зоопарк показал, как панда Катюша играет в снегу

Московский зоопарк показал кадры с пандой Катюшей. Она оказалась в полном восторге от снегопада.

Звезда зоопарка не стала прятаться, а устроила активные игры. На опубликованном видео Катюша носится по вольеру, с разбегу плюхается в сугробы, валяется и перекатывается так, что снег летит во все стороны. Панда с любопытством изучает заснеженные бревна: сначала осторожно обнюхивает, а потом ловко забирается наверх, будто на горку.

