Ветеринар Гольнева назвала главные правила подготовки квартиры к появлению питомца

Международный день ветеринарного врача отмечается в последнюю субботу апреля, в 2026 году он выпал на 25-е число. К этому специалисту обращаются в том числе за советом, как обустроить жилье при появлении домашнего питомца. Главные рекомендации – в материале Москвы 24.

"Как дети"

Подготовка квартиры к приезду животного должна проходить так же, как и к появлению ребенка, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Татьяна Гольнева.





Татьяна Гольнева ветеринарный врач Перед появлением домашних животных, особенно кошек, собак и грызунов, важно обеспечить им безопасность. Потому что котята и щенята – это по сути те же дети, которые не понимают, куда попали, и могут навредить себе.

Специалист рекомендовала изолировать все открытые провода, в том числе те, которые человек в повседневной жизни не замечает: за мебелью, шторами и в других труднодоступных местах. Животные очень любопытны, они могут захотеть попробовать шнур на вкус, что грозит ударом электрическим током или серьезным ожогом.

"Также нужно убрать, особенно с открытого пространства, удлинители и зарядные устройства. Их животное тоже может погрызть", – рассказала ветеринар.

Кроме того, стоит установить специальные сетки на окна, которые не позволят животному выпасть.

"Лист или птица, пролетевшие мимо, воспринимаются кошкой как задача поймать. А так как у этих животных нет ощущения высоты, может случиться трагедия", – отметила Гольнева.

Перед появлением кошки нужно избавиться от опасных цветов, например букетов первоцветов или лилий, чтобы избежать отравлений. Горшечные растения лучше расположить в труднодоступном месте, предупредила эксперт.





Татьяна Гольнева ветеринарный врач Нужно убрать в шкафы бытовую химию, особенно ту, которую питомец может взять в пасть. Чаще всего это капсулы для стирки или посудомоечных машин. Для мытья пола необходимо купить безопасную химию или вовсе от нее отказаться, так как средство может остаться на подушечках лап.

По словам ветеринара, как и в случае с детьми, от питомцев лучше прятать различные лекарственные средства, чтобы избежать отравления. Еще один важный этап подготовки – обеспечение животного мисками для еды и воды, кормом, подходящим под его возраст и потребности, местом для отдыха, игрушками, лотком или пеленками.

"Животные являются переносчиками паразитов, а так как заражению подвержены и люди, важно обработать питомца. Желательно дать им препарат от глистов, даже если заводчик или предыдущий хозяин говорит, что животное обработано", – добавила эксперт.

Также питомцы должны иметь прививки, которые получают в зависимости от возраста. За этим обязан следить хозяин, поэтому, если в семье появился месячный котенок или щенок, в три месяца его нужно отвести к ветеринару на прививку от бешенства. Далее стоит делать это ежегодно, подчеркнула специалист.

"Еще одна важная часть – обработка животных препаратом от клещей и блох, капли наносят на холку", – отметила ветеринар.

Грызунов тоже обрабатывают от паразитов и обеспечивают им тот же комплекс безопасных мер, как и для других животных. При этом хомякам и крысам потребуется собственное пространство – качественная клетка, где питомец сможет активно проводить время, обратила внимание ветеринарный врач.

"Отпускать грызунов на прогулку по квартире нужно только под присмотром, так как они могут перегрызть провода или мебель", – добавила Гольнева.

Изучить породу

Ветеринарный врач Андрей Пашкевич добавил, что перед тем, как привести в дом питомца, нужно заручиться одобрением всех членов семьи. Это позволит в том числе распределить обязанности по уходу за питомцем. Например, чтобы не получилось так, что ребенок физически не сможет выгуливать собаку крупной породы.





Андрей Пашкевич ветеринарный врач Если нет цели участвовать в специализированных выставках или заниматься разведением, то лучше взять животное из приюта.

Приюты часто вводят животным микрочипы (способ идентификации), а также ставят прививки от чумы, энтерита (воспаление в кишечнике), гепатита, аденовируса, лептоспироза (инфекционное заболевание) и обязательно от бешенства. Все это должно быть указано в паспорте, там же обязаны стоять отметки об обработке от блох, клещей и глистов. Однако даже с паспортом после приюта кошку или собаку лучше еще раз показать ветеринару, указал специалист.

Семьям, которые собираются покупать питомца у заводчиков, необходимо тщательно изучить информацию о породе: это позволит понимать все нюансы в поведении и питании, объяснил Пашкевич.





Андрей Пашкевич ветеринарный врач Есть случаи, когда лучше повременить с новым питомцем, например перед появлением в семье ребенка или если у взрослых слишком насыщенный график. Питомец в таких семьях не получает необходимого внимания, либо это дается с трудом в силу обстоятельств.

Также важно осознавать, что питомец потребует финансовых расходов. Если не учесть какой-либо из факторов, есть риск, что животное придется отдать в другую семью, что станет для него стрессом, заключил Пашкевич.

