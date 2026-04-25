Ветеринар Гольнева назвала главные правила подготовки квартиры к появлению питомца

Международный день ветеринарного врача отмечается в последнюю субботу апреля, в 2026 году он выпал на 25-е число. К этому специалисту обращаются в том числе за советом, как обустроить жилье при появлении домашнего питомца. Главные рекомендации – в материале Москвы 24.
"Как дети"
Подготовка квартиры к приезду животного должна проходить так же, как и к появлению ребенка, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Татьяна Гольнева.
Специалист рекомендовала изолировать все открытые провода, в том числе те, которые человек в повседневной жизни не замечает: за мебелью, шторами и в других труднодоступных местах. Животные очень любопытны, они могут захотеть попробовать шнур на вкус, что грозит ударом электрическим током или серьезным ожогом.
"Также нужно убрать, особенно с открытого пространства, удлинители и зарядные устройства. Их животное тоже может погрызть", – рассказала ветеринар.
Кроме того, стоит установить специальные сетки на окна, которые не позволят животному выпасть.
"Лист или птица, пролетевшие мимо, воспринимаются кошкой как задача поймать. А так как у этих животных нет ощущения высоты, может случиться трагедия", – отметила Гольнева.
Перед появлением кошки нужно избавиться от опасных цветов, например букетов первоцветов или лилий, чтобы избежать отравлений. Горшечные растения лучше расположить в труднодоступном месте, предупредила эксперт.
По словам ветеринара, как и в случае с детьми, от питомцев лучше прятать различные лекарственные средства, чтобы избежать отравления. Еще один важный этап подготовки – обеспечение животного мисками для еды и воды, кормом, подходящим под его возраст и потребности, местом для отдыха, игрушками, лотком или пеленками.
"Животные являются переносчиками паразитов, а так как заражению подвержены и люди, важно обработать питомца. Желательно дать им препарат от глистов, даже если заводчик или предыдущий хозяин говорит, что животное обработано", – добавила эксперт.
Также питомцы должны иметь прививки, которые получают в зависимости от возраста. За этим обязан следить хозяин, поэтому, если в семье появился месячный котенок или щенок, в три месяца его нужно отвести к ветеринару на прививку от бешенства. Далее стоит делать это ежегодно, подчеркнула специалист.
"Еще одна важная часть – обработка животных препаратом от клещей и блох, капли наносят на холку", – отметила ветеринар.
Грызунов тоже обрабатывают от паразитов и обеспечивают им тот же комплекс безопасных мер, как и для других животных. При этом хомякам и крысам потребуется собственное пространство – качественная клетка, где питомец сможет активно проводить время, обратила внимание ветеринарный врач.
"Отпускать грызунов на прогулку по квартире нужно только под присмотром, так как они могут перегрызть провода или мебель", – добавила Гольнева.
Изучить породу
Ветеринарный врач Андрей Пашкевич добавил, что перед тем, как привести в дом питомца, нужно заручиться одобрением всех членов семьи. Это позволит в том числе распределить обязанности по уходу за питомцем. Например, чтобы не получилось так, что ребенок физически не сможет выгуливать собаку крупной породы.
Приюты часто вводят животным микрочипы (способ идентификации), а также ставят прививки от чумы, энтерита (воспаление в кишечнике), гепатита, аденовируса, лептоспироза (инфекционное заболевание) и обязательно от бешенства. Все это должно быть указано в паспорте, там же обязаны стоять отметки об обработке от блох, клещей и глистов. Однако даже с паспортом после приюта кошку или собаку лучше еще раз показать ветеринару, указал специалист.
Семьям, которые собираются покупать питомца у заводчиков, необходимо тщательно изучить информацию о породе: это позволит понимать все нюансы в поведении и питании, объяснил Пашкевич.
Также важно осознавать, что питомец потребует финансовых расходов. Если не учесть какой-либо из факторов, есть риск, что животное придется отдать в другую семью, что станет для него стрессом, заключил Пашкевич.