25 апреля, 10:15Мэр Москвы
Собянин: горячие линии Москвы будут работать в обычном режиме в майские праздники
В майские праздники в обычном режиме будут работать горячие линии городских служб, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, операторы и голосовой помощник проинформируют москвичей о государственных услугах и сервисах, расписании работы городского транспорта, уточнят режим работы парковок, помогут записаться к врачу и многое другое.
