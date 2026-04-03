03 апреля, 11:45Мэр Москвы
Мэр Москвы: более 30 тыс наград завоевали учащиеся творческих школ и колледжей
Учащиеся московских творческих образовательных организаций завоевали больше 30 тысяч наград на конкурсах в прошлом году. Больше 10 тысяч из них столичные школьники взяли в международных состязаниях. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
По словам мэра, чтобы ребята могли учиться в максимально комфортных условиях, город активно обновляет и оснащает учреждения дополнительного образования. Также для подобных организаций закупили почти тысячу инструментов и обновили там мебель.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.