Москвичи назвали самые востребованные городские вокзалы

Славянский бульвар, Нижегородская и Ховрино стали самыми востребованными городскими вокзалами Москвы. Всего на МЦД работают 22 таких вокзала. Главная задача вокзалов заключается в обеспечении комфорта для пассажиров, быстрых пересадок и удобных залов ожидания.

Эксперты отмечают, что теперь это не просто система пересадки с одного вида транспорта на другой. Это целый комплекс, который позволяет обеспечить пересадку пассажира в режиме сухих ног и создать комфортные условия.

