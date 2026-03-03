Форма поиска по сайту

03 марта, 23:00

Транспорт

Москвичи назвали самые востребованные городские вокзалы

Более 10 тыс россиян не могут вылететь домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока

Импорт дорогих иномарок через ОАЭ заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке

Семью с четырьмя детьми разделили на разные рейсы при вывозе из ОАЭ

В Москве ожидаются локальные ограничения движения 4 марта

Комплексный ремонт Воробьевского путепровода выполнили на треть

Еще один вывозной рейс из Абу-Даби вылетит в Москву

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Славянский бульвар, Нижегородская и Ховрино стали самыми востребованными городскими вокзалами Москвы. Всего на МЦД работают 22 таких вокзала. Главная задача вокзалов заключается в обеспечении комфорта для пассажиров, быстрых пересадок и удобных залов ожидания.

Эксперты отмечают, что теперь это не просто система пересадки с одного вида транспорта на другой. Это целый комплекс, который позволяет обеспечить пересадку пассажира в режиме сухих ног и создать комфортные условия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДарья КрамароваМария Панкратова

