Температура опустится до минус 10 градусов в ночь на 4 марта в Москве

В ночь на 4 марта в столице будет морозно. По прогнозам синоптиков, местами температура опустится до минус 10 градусов. Из-за гололедицы в городе действует желтый уровень погодной опасности.

Специалисты Мосводостока уже приступили к подготовке ливневок к весеннему сезону. С помощью спецтехники они откачивают скопившуюся внутри колодцев грязь и наледь. Также очищаются решетки и камеры водоприемных колодцев от снежной шуги, наледи и загрязнений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.