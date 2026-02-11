"Качество жизни": врач рассказала, какие гормоны влияют на сон

Нужно ли принимать мелатонин, чтобы лучше спать? Какие гормоны вырабатываются по ночам и влияют на качество сна? Как наладить их работу, чтобы они помогали крепко спать, а также укрепляли кости и сердце? Почему у многих молодых людей выработка этих гормонов нарушена?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.