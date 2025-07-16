"Мой район. Новости": в РФ могут ввести номер для вызова ветеринарной скорой помощи

В РФ обсуждают идею создания единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи. Сейчас в экстренных случаях владельцы животных звонят на 112 или ищут справочную информацию самостоятельно, что отнимает время.

Как отмечают специалисты, иногда промедление может стоить животному жизни. Новая инициатива позволит быстро связаться с ветеринарной службой, сократить время реагирования и обеспечить круглосуточную помощь.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".