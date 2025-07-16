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16 июля, 05:20

Общество

"Мой район. Новости": в РФ могут ввести номер для вызова ветеринарной скорой помощи

"Мой район. Новости": в РФ могут ввести номер для вызова ветеринарной скорой помощи

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В РФ обсуждают идею создания единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи. Сейчас в экстренных случаях владельцы животных звонят на 112 или ищут справочную информацию самостоятельно, что отнимает время.

Как отмечают специалисты, иногда промедление может стоить животному жизни. Новая инициатива позволит быстро связаться с ветеринарной службой, сократить время реагирования и обеспечить круглосуточную помощь.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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