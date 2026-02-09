"Доктор 24": эндокринолог ответила на вопросы о гормонах

Правда ли, что все гормональные препараты опасны? Почему у женщин есть мужские гормоны, а у мужчин – женские? Как часто нужно проверять уровень гормонов?

Кому обязательно нужно пить гормоны в менопаузу? Правда ли, что высокий инсулин мешает похудеть? Как часто нужно питаться при сахарном диабете? Всем ли нужно принимать йод дополнительно?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ ГКБ имени С. П. Боткина Евгения Пашкова