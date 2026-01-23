23 января, 13:00Город
Более 600 детенышей родились в Московском зоопарке за прошлый год
В Московском зоопарке за прошедший год родились более 600 детенышей различных животных. Все условия содержания создаются в соответствии со стратегией развития учреждения до 2030 года.
В частности, в сентябре в зоопарке появились на свет две самки капибары, которых назвали Верта и Симка. Они останутся с семьей до лета, а затем, в рамках программы обмена, могут отправиться для создания новых пар в другие зоопарки.
