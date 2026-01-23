Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 13:00

Город

Более 600 детенышей родились в Московском зоопарке за прошлый год

Более 600 детенышей родились в Московском зоопарке за прошлый год

Прибывший с СВО осел Жорик "ушел на пенсию" и не будет катать посетителей

"Московский патруль": прокуратура изъяла у москвичей запрещенных экзотических животных

Четырехлетнему мальчику наложили 25 швов после нападения собак в Подмосковье

Детеныш краснокнижного примата потто появился на свет в Московском зоопарке

Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку в квартире

Уголовное наказание грозит владельцу собак, которые напали на детей в Раменском

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

Адвокат рассказал, что будет с напавшим на ребенка в Подмосковье ротвейлером

Собянин: около 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

В Московском зоопарке за прошедший год родились более 600 детенышей различных животных. Все условия содержания создаются в соответствии со стратегией развития учреждения до 2030 года.

В частности, в сентябре в зоопарке появились на свет две самки капибары, которых назвали Верта и Симка. Они останутся с семьей до лета, а затем, в рамках программы обмена, могут отправиться для создания новых пар в другие зоопарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДиана Жукова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика