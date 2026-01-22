Детеныш краснокнижного примата потто появился на свет в Московском зоопарке. Ему дали имя Нейтон. Мама практически сразу от него отказалась, поэтому забота о детеныше легла на плечи сотрудников зоосада.

Сначала его выкармливали детской молочной смесью, теперь рацион малыша расширили. Он уже адаптируется к жизни рядом с родителями. Увидеть Нейтона можно в экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Приматы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.