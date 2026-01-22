Форма поиска по сайту

22 января, 12:30

Экономика

"Деньги 24": импорт автомобилей из Китая в Россию упал на 42% в 2025 году

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию в 2025 году упал на 42% в количественном выражении. Поставки сократились до 632 тысяч машин. В денежном выражении падение составило 44% – до 8,5 миллиарда долларов.

Снижение вызвано несколькими факторами, включая повышение утилизационного сбора, сокращение программ льготного кредитования, а также высокие остатки на складах. Общий импорт всех легковых автомобилей в Россию за год сократился на 30%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

экономикатранспортавто

