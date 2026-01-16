Форма поиска по сайту

16 января, 12:45

Экономика

Ресторанные сети в Москве сократили количество точек

В интернете появились сообщения о закрытии сети фастфуда Rostic’s

"Специальный репортаж": бизнес на радости

Сеть строительных гипермаркетов OBI поменяет название

Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

Новое кафе с авторскими десертами открылось на втором этаже ГУМа

Компании стали применять современные технологии из-за нагрузки перед Новым годом

"Торги Москвы": объекты в САО

Предпринимателям рассказали, как оформить квалифицированную электронную подпись удаленно

Ресторанные сети в Москве сократили количество точек. В интернете пишут, что "Шоколадница" закрыла почти 30 кафе, "Якитория" – около 10 ресторанов. Также закрылись некоторые точки Domino's Pizza.

Ранее проблемы возникли у Rostic's. Некоторые заведения закрыли насовсем, а другие – временно. Сокращаться сети вынуждены из-за растущих цен на аренду и продукты, а также экономии гостей.

В последнее время москвичи предпочитают фастфуд, но даже там подходят к количеству блюд более осознанно, чем раньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

