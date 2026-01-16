Ресторанные сети в Москве сократили количество точек. В интернете пишут, что "Шоколадница" закрыла почти 30 кафе, "Якитория" – около 10 ресторанов. Также закрылись некоторые точки Domino's Pizza.

Ранее проблемы возникли у Rostic's. Некоторые заведения закрыли насовсем, а другие – временно. Сокращаться сети вынуждены из-за растущих цен на аренду и продукты, а также экономии гостей.

В последнее время москвичи предпочитают фастфуд, но даже там подходят к количеству блюд более осознанно, чем раньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.