Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 21:00

Город

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 600 млрд долларов

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

"Торги Москвы": объекты в ВАО

На Патриарших прудах массово закрываются рестораны

В компании Gran Re рассказали, как готовят сыр

Резкий рост стоимости аренды привел к закрытию ресторанов на Патриарших прудах

Эксперты назвали одну из причин закрытия ресторанов на Патриарших прудах

Популярные заведения на Патриарших прудах стали массово закрываться

Территория Западного административного округа Москвы (ЗАО) простирается от Дома Правительства России почти до аэропорта Внуково. В третьем квартале 2025 года коммерческие помещения там оказались самыми востребованными.

Инвесторы приобрели на городских торгах 32 объекта общей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Чем Западный округ так привлекает предпринимателей и какие расположенные там объекты можно купить на городских аукционах?

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
бизнесгородвидеоЕвгений Беляков

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика