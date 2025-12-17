"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Территория Западного административного округа Москвы (ЗАО) простирается от Дома Правительства России почти до аэропорта Внуково. В третьем квартале 2025 года коммерческие помещения там оказались самыми востребованными.

Инвесторы приобрели на городских торгах 32 объекта общей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Чем Западный округ так привлекает предпринимателей и какие расположенные там объекты можно купить на городских аукционах?

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.