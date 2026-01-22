Форма поиска по сайту

22 января, 07:15

Экономика

Аналитики заявили, что рубль укрепился в связи с предстоящей встречей Путина и Уиткоффа

Путин обсудил с правительством РФ ситуацию на рынке нового жилья

"Деньги 24": рестораны и кофейни стали массово закрываться в России

"Деньги 24": ставки по краткосрочным вкладам опустились до минимума в России с 2024 года

"Деньги 24": в российских магазинах зафиксировано падение продажи книг

"Деньги 24": потоки параллельного импорта сократились в два раза в России

"Деньги 24": эксперты заявили о начале спада на ресторанном рынке в Москве

"Деньги 24": крупнейшие банки начали массово снижать ставки по вкладам

Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера "Сколково"

Минтруд РФ проиндексирует выплаты льготным категориям россиян

Предстоящая встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом укрепила рубль, утверждают некоторые аналитики. Доллар упал до 77 рублей.

Отмечается, что российский рынок традиционно позитивно реагирует на любые контакты представителей администрации президента США Дональда Трампа с Москвой. Другим фактором называют активные продажи валюты из Фонда национального благосостояния.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

