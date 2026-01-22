22 января, 07:15Экономика
Аналитики заявили, что рубль укрепился в связи с предстоящей встречей Путина и Уиткоффа
Предстоящая встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом укрепила рубль, утверждают некоторые аналитики. Доллар упал до 77 рублей.
Отмечается, что российский рынок традиционно позитивно реагирует на любые контакты представителей администрации президента США Дональда Трампа с Москвой. Другим фактором называют активные продажи валюты из Фонда национального благосостояния.
