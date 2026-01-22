Аналитики заявили, что рубль укрепился в связи с предстоящей встречей Путина и Уиткоффа

Отмечается, что российский рынок традиционно позитивно реагирует на любые контакты представителей администрации президента США Дональда Трампа с Москвой. Другим фактором называют активные продажи валюты из Фонда национального благосостояния.

Предстоящая встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом укрепила рубль, утверждают некоторые аналитики. Доллар упал до 77 рублей.

