03 марта, 16:00

Туризм

"Вопрос спорный": стоит ли рисковать отпуском при форс-мажоре

В АТОР сообщили, что доля поездок в ОАЭ на весну не превышает 20%

Туроператоры потратили 2,5 млрд рублей на помощь россиянам из-за ближневосточного кризиса

Около 2 тыс российских туристов могут вернуться с Ближнего Востока 3 марта

В РСТ рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на туристический рынок

Российские и зарубежные авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока

Около 1,5 тыс российских туристов вывезли с Ближнего Востока

Первый самолет для вывоза туристов вылетел из Москвы в Дубай

Вывозной рейс "Аэрофлота" с российскими туристами вылетел в Москву из Дубая

Более 300 туристов из РФ застряли в Баку после экстренной посадки из-за ситуации в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу отдых тысяч российских туристов. Многие не могут вовремя вернуться домой, а те, кто только планировал поездку, получили предложение перенести туры.

Одни туристы не готовы отказываться от долгожданного отпуска, другие, наоборот, покупают туры по упавшим ценам. Насколько оправдан такой риск?

Кто должен оплачивать незапланированное продолжение отпуска и компенсировать потери? Стоит ли менять планы при форс-мажорных обстоятельствах? Об этом – в программе "Вопрос спорный".

