"Вопрос спорный": стоит ли рисковать отпуском при форс-мажоре

Конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу отдых тысяч российских туристов. Многие не могут вовремя вернуться домой, а те, кто только планировал поездку, получили предложение перенести туры.

Одни туристы не готовы отказываться от долгожданного отпуска, другие, наоборот, покупают туры по упавшим ценам. Насколько оправдан такой риск?

Кто должен оплачивать незапланированное продолжение отпуска и компенсировать потери? Стоит ли менять планы при форс-мажорных обстоятельствах? Об этом – в программе "Вопрос спорный".