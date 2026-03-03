03 марта, 07:15Туризм
Купившие туры в страны Ближнего Востока россияне могут перенести их
Путешественникам, чьи поездки в страны Ближнего Востока запланированы на ближайшее время, туроператоры предлагают выбор: отменить тур без удержаний, перенести его на другие даты либо выбрать альтернативное направление. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Туристам предлагается поехать в Турцию, Египет, Таиланд либо Вьетнам, рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
