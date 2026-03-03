Купившие туры в страны Ближнего Востока россияне могут перенести их

Путешественникам, чьи поездки в страны Ближнего Востока запланированы на ближайшее время, туроператоры предлагают выбор: отменить тур без удержаний, перенести его на другие даты либо выбрать альтернативное направление. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Туристам предлагается поехать в Турцию, Египет, Таиланд либо Вьетнам, рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.