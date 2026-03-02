Вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби запустят в Россию 3 марта

В Россию запустят вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби 3 марта. Об этом сообщают туроператоры. Информация касается пассажиров, чьи поездки закончились 28 февраля, а также 1 и 2 марта.

Все необходимые сведения о времени вылета и номере рейса должны быть предоставлены каждому через туристическое агентство. Путешественникам с датами вылета после 2 марта рекомендуют следить за информацией через турагентов или на сайте туроператора.

