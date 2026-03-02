02 марта, 17:45Туризм
В Роспотребнадзоре сообщили о праве туристов требовать деньги за тур при угрозе жизни
Туристы имеют право требовать у оператора деньги за тур, если путешествие угрожает их жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Территориальные органы службы консультируют туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке и помогают оформлять претензии.
Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов и сохранить для них те же условия, что и при первоначальном бронировании.
