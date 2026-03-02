В Роспотребнадзоре сообщили о праве туристов требовать деньги за тур при угрозе жизни

Туристы имеют право требовать у оператора деньги за тур, если путешествие угрожает их жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Территориальные органы службы консультируют туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке и помогают оформлять претензии.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов и сохранить для них те же условия, что и при первоначальном бронировании.

