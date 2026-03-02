Туристы рассказали об обстановке в ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта

Российские туристы ожидают вылета из Объединенных Арабских Эмиратов, так как аэропорты остаются закрытыми. Туристка в Шардже рассказала, что 2 марта взрывов нет, однако 1-го был зафиксирован столб дыма от упавших обломков, но в целом люди ходят в магазины и даже купаются.

Пассажир отмененного круиза также рассказал, что отплытие официально отменили вечером 1 марта. Всех путешественников оставили на лайнере и продлили проживание до 6 марта. МЧС собирает данные о рейсах для решения вопроса о репатриации с властями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.