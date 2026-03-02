Форма поиска по сайту

Новости

02 марта, 21:30

Туризм

Туристы рассказали об обстановке в ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта

Аэропорты Дубая возобновили работу в ограниченном режиме

В Роспотребнадзоре сообщили о праве туристов требовать деньги за тур при угрозе жизни

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

Вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби запустят в Россию 3 марта

Самолет из Абу-Даби приземлится в Москве через 3 часа

Первый за более чем двое суток рейс вылетел из Абу-Даби в Москву

"Деньги 24": туроператоры РФ потеряли миллионы долларов из-за ближневосточного конфликта

Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс "Покажи Москву!"

Российские туристы ожидают вылета из Объединенных Арабских Эмиратов, так как аэропорты остаются закрытыми. Туристка в Шардже рассказала, что 2 марта взрывов нет, однако 1-го был зафиксирован столб дыма от упавших обломков, но в целом люди ходят в магазины и даже купаются.

Пассажир отмененного круиза также рассказал, что отплытие официально отменили вечером 1 марта. Всех путешественников оставили на лайнере и продлили проживание до 6 марта. МЧС собирает данные о рейсах для решения вопроса о репатриации с властями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмполитиказа рубежомвидео

