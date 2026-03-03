Комплексный ремонт Воробьевского путепровода выполнили на треть. Его построили почти 70 лет назад, и он перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества. Работы ведут с августа прошлого года.

Завершить реконструкцию планируют уже этой осенью. Всего с 2011 года в Москве привели в порядок около 60 мостовых сооружений. В этом году начнут ремонт Кузьминского, Щелковского, Новокаширского, Волоколамского путепроводов и нескольких мостов в ТиНАО.

