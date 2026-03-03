Политолог рассказал об ударах Израиля и США по объектам ядерной программы Ирана

Израиль и США нанесли удары по аэропорту Тегерана и офису Совета экспертов, где должны избирать нового верховного лидера страны. Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, что в рамках очередных волн американские и израильские вооруженные силы атакуют объекты, близкие к ядерной программе.

По его словам, уже атаковано два из трех ядерных объектов в той или иной степени, и рядом с АЭС "Бушер" проходят взрывы. Если ближайшие несколько дней не будет выхода на переговорный трек, то с большой долей вероятности объекты могут оказаться под ударом.

