Семья из РФ вынуждена экономить на отелях в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке

Российские туристы в Объединенных Арабских Эмиратах продолжают сталкиваться с проблемами из-за задержки вывозных рейсов. Семья из семи человек сейчас находится в Дубае.

Туристы переезжают из одного отеля в другой в поисках более комфортного и дешевого жилья, чтобы сэкономить в связи с непредвиденной ситуацией.

Их вылет должен был состояться из Абу-Даби авиакомпанией "Победа". Пассажиры ждут официальной информации от перевозчика о назначении нового рейса. Они уже попросили авиакомпанию вернуть деньги за билеты и теперь ожидают ответа.

