Семью с четырьмя детьми разделили на разные рейсы при вывозе из ОАЭ

Российские туристы в Объединенных Арабских Эмиратах продолжают сталкиваться с проблемами при вывозе на родину. Семья из шести человек с четырьмя несовершеннолетними детьми оказалась разделена на разные рейсы. Одних пассажиров планировали отправить 4 марта, других – 6-го числа.

Родственники отказались улетать по отдельности, так как пятилетняя девочка без мамы не хочет оставаться. Семья прилетела вместе и настаивает на совместном вылете. Сейчас ведутся переговоры, возможно, их отправят 7 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.