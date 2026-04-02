Новости регионов: силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Уфе

В Уфе силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Их целью были нефтеперерабатывающие заводы. Из-за падения обломка на территории одного из заводов началось возгорание. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В Дагестане восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды. Для устранения последствий наводнения создана комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации под руководством главы ГУ МЧС России по Республике Дагестан. Комиссия оценит ущерб и займется вопросом гуманитарной помощи пострадавшим.

