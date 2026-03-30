Новости регионов: талые воды подтопили более 70 участков в Иркутской области

Талые воды подтопили более 70 участков в Иркутской области. В регионе введен режим повышенной готовности. Специалисты откачивают и отводят воду, на месте работают дорожные службы, сотрудники МВД и волонтеры.

Мужчину, который во время наводнения в Махачкале спас маленькую девочку, решили наградить премией имени Тиграна Кеосаяна. Герой пока не решил, на что потратит деньги. Ролик, где мужчина подхватил ребенка в бурном потоке воды, разошелся по Сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.