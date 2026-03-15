15 марта, 08:30

Врач Зименская предостерегла от тренда выпивать горячую воду по утрам

Несколько глотков к проблеме? Почему опасно пить горячую воду по утрам

В соцсетях появился новый тренд: блогеры рекомендуют пить горячую воду перед завтраком, так как она якобы благоприятно сказывается на пищеварении и помогает избавиться от лишнего веса. Врачи же уверены, что больше пользы принесет жидкость комнатной температуры или чуть теплее. Подробности – в материале Москвы 24.

Не выше 60 градусов

Блогеры продвигают в соцсетях новый тренд – пить горячую воду с утра. По мнению инфлюенсеров, такой лайфхак ускорит метаболизм, выведет токсины и даже поможет похудеть. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Анна Зименская рассказала Москве 24, что в целом это полезная привычка и даже несколько глотков воды снимут спазм кишечника и подготовят пищеварительную систему к работе. Кроме того, стакан жидкости утром благоприятно воздействует на нервную систему, помогая успокоиться, добавила врач.

Однако температура воды не должна быть выше 60 градусов, а при 80–90 градусах уже возникнет риск получить ожог ротовой полости и гортани, предупредила медик.

Предпочтительнее пить утром воду, температура которой составляет 40–50 градусов по Цельсию. Это безопасный вариант. Теплая жидкость увеличит циркуляцию крови и улучшит работу почек, обеспечивая эффективную фильтрацию.
Анна Зименская
врач-диетолог, гастроэнтеролог

Зименская отметила, что следовать новому тренду нужно с осторожностью, особенно в период некоторых заболеваний: например, она может усилить неприятные ощущения или отек при стоматите (воспаление слизистой оболочки рта) и зубной боли.

"Если говорить о теплой воде с точки зрения снижения веса, то польза действительно есть. Жидкость температурой 40–50 градусов, выпитая с утра, позволит находиться в более спокойном состоянии и лучше контролировать аппетит. Но такой процесс, как похудение, все же зависит от образа жизни в целом", – пояснила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что вода любой температуры сама по себе не обладает волшебным эффектом, но служит предпосылкой и благоприятной почвой для полезных изменений.

"При этом употребление теплой воды сразу после пробуждения противопоказано людям, страдающим от гастрита и повышенной кислотности желудка. Вода, если пить ее на голодный желудок, разбавит избыточное количество кислоты, что вызовет изжогу и дискомфорт", – рассказала гастроэнтеролог.

Врач рекомендовала в этом случае пить воду только после завтрака. Всего в течение дня здоровому человеку рекомендовано выпивать 2,5–3 литра чистой воды, но итоговый показатель зависит от многих факторов.
Диетолог указала, что объем жидкости варьируется в зависимости от времени года, состояния организма, метаболизма и физической нагрузки, поэтому важнее ориентироваться на собственные ощущения.

Не переборщить

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог, автор блога о доказательной медицине Александр Приказчиков в беседе с Москвой 24 предупредил, что не стоит пить воду с утра без меры: от этого не будет никакой пользы. После пробуждения можно употребить примерно 250 миллилитров, в противном случае переизбыток жидкости, в том числе поступающей в организм в течение дня с другими продуктами, может привести к отекам.

"В течение дня можно пить воду по жажде, потому что жидкость дополнительно есть в супах, кофе, кашах, фруктах, овощах. Корректировать количество нужно только при проблемах с пищеварением, например, при запорах", – добавил он.

При этом время употребления роли не играет, подчеркнул Приказчиков. Кому-то комфортно пить сразу после пробуждения, а кому-то – спустя несколько минут или час. Воду можно пить в том числе сразу после еды, если есть желание. Главное – чувство комфорта: вода не должна стать причиной изжоги, растяжения желудка и неприятных ощущений, подытожил врач.

